В Баварии задержан оператор крупной наркоплатформы в даркнете

Следователи арестовали подозреваемого оператора крупной наркоплатформы в даркнете, заявили в четверг Федеральное управление уголовной полиции и Центральное управление по киберпреступности Баварии.

22-летний студент из Нижней Баварии подозревается в управлении нелегальным рынком наркотиков под названием «Германия в глубокой паутине».

Он был арестован в Ландсхуте во вторник и сейчас находится под стражей.

По данным следователей, платформа была впервые запущена в скрытой части Интернета в 2013 году.

Сообщается, что арестованный с ноября 2018 года использовал третью версию платформы под тем же именем.

По данным следствия, там было зарегистрировано около 16 000 пользователей, из них 72 активных трейдера.

В настоящее время 22-летний мужчина находится под следствием за использование криминальной торговой платформы в Интернете. По версии следствия, если его признают виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы.