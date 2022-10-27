Финляндия выделила деньги на проект забора на границе с Россией

2022-10-27 14:50

Финляндия выделила шесть миллионов евро на проект забора на границе с Россией.

Пограничное ограждение ускорит обнаружение и задержание нарушителей границы,предотвратит незаконное проникновение и усилит контроль за территорией.

Согласно проекту, забор будет построен в наиболее важных для пограничного контроля местах.

Опубликовано: Денис Карвацкий