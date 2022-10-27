Финляндия выделила деньги на проект забора на границе с Россией
2022-10-27 14:50
Финляндия выделила шесть миллионов евро на проект забора на границе с Россией.
Пограничное ограждение ускорит обнаружение и задержание нарушителей границы,предотвратит незаконное проникновение и усилит контроль за территорией.
Согласно проекту, забор будет построен в наиболее важных для пограничного контроля местах.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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