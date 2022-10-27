Финляндия выделила деньги на проект забора на границе с Россией

VIP-квартира, усадьба, особняк: из-за санкций Лорак и Повалий лишились на Украине дорогой недвижимости

У Ани Лорак в собственности в Киеве квартира в 400 квадратных метров за полтора миллиона долларов, а у Таисии Повалий усадьба и трехэтажный особняк.

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