Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 28 октября
2022-10-27 15:03
Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ по вопросу ситуации на армяно-азербайджанской границе состоится 28 октября.
27 октября пресс-служба Организации Договора о коллективной безопасности в официальном Telegram-канале анонсировала внеочередную встречу, которая состоится 28 октября текущего года.
Отмечается, что в ходе заседания лидеры стран-участниц организации обсудят результаты работы Миссии ОДКБ, направленной в Армению, в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, а также возможность оказания помощи Еревану.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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