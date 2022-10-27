Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 28 октября

Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ по вопросу ситуации на армяно-азербайджанской границе состоится 28 октября.

27 октября пресс-служба Организации Договора о коллективной безопасности в официальном Telegram-канале анонсировала внеочередную встречу, которая состоится 28 октября текущего года.

Отмечается, что в ходе заседания лидеры стран-участниц организации обсудят результаты работы Миссии ОДКБ, направленной в Армению, в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, а также возможность оказания помощи Еревану.