Жорин заявил, что Милохин попал на штраф из-за того, что ушел из проекта Ледниковый период

Адвокат Сергей Жорин утверждает, что уход блогера Дани Милохина из шоу "Ледниковый период" грозит ему немалым штрафом.

Звездный юрист Сергей Жорин сообщил в интервью изданию "NEWS.ru", что за самовольный уход из "Ледникового периода" блогер Даня Милохин заплатит штраф.

Кроме штрафа звезде интернета также придется возместить подтвержденные убытки.

Милохин не явился на съемки проекта, уехав в Дубай. Тиктокер записал видеообращение, где назвал причины своего неожиданного ухода из шоу. Оказалось, Даня очень устал.