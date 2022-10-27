Сотрудники Airbus объявили о забастовке в городах Испании

2022-10-27 15:18

Профсоюзы Испании объявили забастовку в центрах Airbus c требованием повышения заработной платы.

Сотрудники Airbus объявили о забастовке в Мадриде, Кастилии-ла-Манче и Андалусии, сообщили на интернет-портале Конфедерации профсоюзов рабочих комиссий (ССОО).

"Акция протеста начнется 31 октября и окончится только после того, как будут выполнены требования рабочих", - говорится в публикации.

По мнению лидеров профсоюза, Airbus бьет "рекорды экономической результативности", поэтому труд сотрудников "должен быть по достоинству оценен".

Опубликовано: Максим Алексеев