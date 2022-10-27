Папа Римский предостерегает от "дьявола" онлайн-порно, но признает, что его смотрят монахини и священники

Папа Римский Франциск предупредил своих священников и монахинь об опасности просмотра онлайн-порнографии, заявив, что, поддаваясь искушению порока, это "ослабляет сердце священника".

Папа Римский Франциск признал, что духовенство поддается пороку и искушению просмотра онлайн-порнографии.

На семинаре в Риме в понедельник понтифик предостерег от "дьявола" просмотра порнографии, и заявил, что священники и монахини, которые смотрят онлайн-порно, поступают неправильно.