Европейский Центрбанк повысил ключевые ставки на 0,75 пункта
2022-10-27 15:35
Ставка вознаграждения банковскими денежными средствами, не распределяемыми в кредиты, выросла до 1,5%, а по краткосрочным операциям рефинансирования - до 2%.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил основные ключевые ставки в четверг, 27 октября, как и в сентябре, на 0,75 пункта, чтобы справиться с всплеском инфляции в еврозоне, подогреваемой последствиями войны в Украине.
Ставка по вознаграждению банковских наличных средств, не распределяемых в кредит, повышается до 1,5%, а по краткосрочным операциям рефинансирования до 2%, говорится в пресс-релизе ЕЦБ, который планирует продолжить повышение ставок в ближайшие месяцы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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