Европейский Центрбанк повысил ключевые ставки на 0,75 пункта

Ставка вознаграждения банковскими денежными средствами, не распределяемыми в кредиты, выросла до 1,5%, а по краткосрочным операциям рефинансирования - до 2%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил основные ключевые ставки в четверг, 27 октября, как и в сентябре, на 0,75 пункта, чтобы справиться с всплеском инфляции в еврозоне, подогреваемой последствиями войны в Украине.

Ставка по вознаграждению банковских наличных средств, не распределяемых в кредит, повышается до 1,5%, а по краткосрочным операциям рефинансирования до 2%, говорится в пресс-релизе ЕЦБ, который планирует продолжить повышение ставок в ближайшие месяцы.