Во Вроцлаве устроят похороны Владимира Путина
2022-10-27 15:35
В одном из клубов Вроцлава украинцы устроят вечеринку похорон и поминок Путина.
30-31 октября, в одном из клубов Вроцлава пройдут тематические вечеринки похорон Путина.
Об этом заявили организаторы в своем instagram.
Организаторы обещали представить гроб и портрет Путина с черной летной.
Также уверяют что "вечеринка запомнится навсегда".
Опубликовано: Денис Карвацкий
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