Во Вроцлаве устроят похороны Владимира Путина

2022-10-27 15:35

В одном из клубов Вроцлава украинцы устроят вечеринку похорон и поминок Путина.

30-31 октября, в одном из клубов Вроцлава пройдут тематические вечеринки похорон Путина.

Об этом заявили организаторы в своем instagram.

 

Организаторы обещали представить гроб и портрет Путина с черной летной.

Также уверяют что "вечеринка запомнится навсегда".

Опубликовано: Денис Карвацкий