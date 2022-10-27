У Лорак и Повалий отобрали элитную недвижимость, прикрываясь санкциями в Украине

Украинские испольнительницы Таисия Повалий и Ани Лорак лишились элитной недвижимости из-за санкцйх против артисток на их родине.

Украинские певицы Таисия Повалий и Ани Лорак, занесенные в санкционный список в родном государстве, не вправе теперь распоряжаться своим украинским имуществом.

Лорак лишилась элитной квартиры в столице Украины, площадь которой составляет 400 м в кв, стоимостью в 1 500 000 долларов.

Повалий - теперь не хозяйка в усадьбе и трехэтажном особняком в Украине, о чем сообщает "СтарХит".