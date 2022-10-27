У Лорак и Повалий отобрали элитную недвижимость, прикрываясь санкциями в Украине
2022-10-27 15:37
Украинские испольнительницы Таисия Повалий и Ани Лорак лишились элитной недвижимости из-за санкцйх против артисток на их родине.
Украинские певицы Таисия Повалий и Ани Лорак, занесенные в санкционный список в родном государстве, не вправе теперь распоряжаться своим украинским имуществом.
Лорак лишилась элитной квартиры в столице Украины, площадь которой составляет 400 м в кв, стоимостью в 1 500 000 долларов.
Повалий - теперь не хозяйка в усадьбе и трехэтажном особняком в Украине, о чем сообщает "СтарХит".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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