Эксперты рассказали, употребление каких продуктов улучшит сон

Конечно, лучше вообще не есть на ночь. А если все-таки очень хочется, выбирай правильные продукты для сна – такие, которые помогут быстрее заснуть и справиться с бессонницей.

Бананы:

Во-первых, бананы лучше других фруктов утоляют аппетит. Несмотря на то что они достаточно калорийные, все-таки лучше съесть перед сном банан, чем сэндвич. Во-вторых, бананы содержат магний и калий, которые способствуют быстрому восстановлению мышц. И в-третьих, бананы стабилизируют серотонин и меланин, помогая мозгу полностью расслабиться.

Овсяная каша:

Эта самая утренняя еда является также одним из продуктов, способствующих сну. Все благодаря микроэлементам в составе, которые благоприятно воздействуют на возбужденную нервную систему. Если в кашу добавить кусочки банана, эффект будет еще сильнее.

Вареное яйцо:

Если по ночам ты просыпаешь от голода, возьми за привычку съедать вечером вареное яйцо. В яйцах содержится много белка, они хорошо насыщают, так что бежать ночью к холодильнику не придется. Если ищешь идеальные продукты перед сном, знай — это яйца.

Миндаль:

Благодаря магнию в составе миндаль помогает быстрее заснуть, а еще дарит чувство насыщения. К тому же миндаль содержит полезные жиры – в качестве бонуса.

Тунец:

Еще один белковый перекус, которые поможет тебе крепко спать всю ночь и избавит от лишних калорий. Съешь его с кусочком цельнозернового хлеба и свежим огурцом.