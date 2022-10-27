Германия готовится к поглощению Китаем компании по производству чипов

Правительство ФРГ рассматривает вопрос о поглощении производства чипов дортмундской компании Elmos шведским конкурентом Silex, дочерней компанией китайской группы Sai Microelectronics.

Испытания в настоящее время продолжаются и еще не завершены, сообщили AFP в четверг правительственные круги. «Handelsblatt» сообщила со ссылкой на правительственные круги, что правительство «вероятно разрешит» поглощение. Одобрение должно поступить на следующей неделе.

В отличие от спора о портовой сделке с судоходной компании Cosco, «в случае с Elmos должно быть соглашение между Федеральной канцелярией и Федеральным министерством экономики», пишет «Handelsblatt». Технология чипов от Elmos устарела, и нет риска утечки ноу-хау.

Управление по защите конституции выступило против поглощения, сообщает издание. Дело не только в ноу-хау, но и в производственных мощностях. Китай делает целевые закупки в отраслях, чтобы иметь возможность оказывать давление на отдельные страны, отметил регулятор.

В конце 2021 года Elmos объявила, что отказывается от производства в Дортмунде. Silex приобретет предприятия за 85 миллионов евро.