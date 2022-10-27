Удовиченко рассказала, почему Гузеева постоянно публикует видео с ней

Актриса Лариса Удовиченко не обижается на свою коллегу и подругу Ларису Гузееву, которая без конца выкладывает видео в сеть с ее участием.

Лариса Удовиченко объяснила, зачем актриса и ведущая Лариса Гузеева часто выкладывает в соцсетях ролики с ее участием.

Звезда не раз появлялась в блоге ведущей ТВ. Удовиченко не обижает внимание к ее персоне со стороны Гузеевой.

Гузеева поделилась видео с приятельницей, снятым во время отдыха в Болгарии. Удовиченко объяснила действия коллеги любовью к ней.