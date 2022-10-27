Удовиченко рассказала, почему Гузеева постоянно публикует видео с ней
2022-10-27 15:59
Актриса Лариса Удовиченко не обижается на свою коллегу и подругу Ларису Гузееву, которая без конца выкладывает видео в сеть с ее участием.
Лариса Удовиченко объяснила, зачем актриса и ведущая Лариса Гузеева часто выкладывает в соцсетях ролики с ее участием.
Звезда не раз появлялась в блоге ведущей ТВ. Удовиченко не обижает внимание к ее персоне со стороны Гузеевой.
Гузеева поделилась видео с приятельницей, снятым во время отдыха в Болгарии. Удовиченко объяснила действия коллеги любовью к ней.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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