VIP-квартира, усадьба, особняк: из-за санкций Лорак и Повалий лишились на Украине дорогой недвижимости

У Ани Лорак в собственности в Киеве квартира в 400 квадратных метров за полтора миллиона долларов, а у Таисии Повалий усадьба и трехэтажный особняк.

Санкции против ряда украинских артисток, решивших строить карьеру в России, ввел президент Украины Владимир Зеленский. Кроме Регины Тодоренко и Анны Седоковой, в черный список попали также Ани Лорак и Таисия Повалий, уточняет СтарХит.

Отныне знаменитости не смогут распоряжаться своими деньгами и имуществом, что остались на родине. А чем владели там певицы?

Как уточняет издание, у Ани Лорак в собственности в Киеве квартира размером в 400 квадратных метров. Такое жилье оценивается примерно в полтора миллиона долларов.

А у Таисии Повалий на Украине остались усадьба и трехэтажный особняк. Что с этой недвижимостью сейчас, неизвестно.

Ранее сын Повалий объяснил, почему его мать и Ани Лорак строят карьеру в России. По словам молодого человека, певицы на родине не один год подвергались гонениям.

«Напомню предысторию: 2004-й год, наша семья после угрозы расправой из-за агитации за Януковича бежит из Киева. 2014-й год: снова выбирается пара артистов (Ани Лорак и Таисия Повалий), регулярно появляющихся на российском телевидении, им присваивается звание „Предатель Украины“. 2019-й год: при Зеленском маме отказывают в аренде ДК „Украина“ для первого за 15 лет концерта в Киеве, под каким-то невнятным предлогом», — поделился в личном блоге Денис Повалий.