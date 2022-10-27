Эксперты рассказали, какие привычки помогут сохранить хорошее зрение

Глаза – это одни из самых важных органов чувств, человек с их помощью получает до 90% информации.

Давайте глазам отдохнуть:

В современном мире мы не можем полностью отказаться от работы или досуга, связанного использованием гаджетов. Но важно помнить, что длительное взаимодействие с их экранами может привести к развитию сухости глаз, усталости и даже близорукости.

Поэтому старайтесь следовать правилу 20-20: каждые 20 минут делайте 20-секундный перерыв, в течение которого смотрите на что-то, расположенное на расстоянии 5-6 метров от вас.

Носите солнцезащитные очки:

И не только летом: как только солнце становится достаточно ярким (в наших широтах это происходит уже во второй половине марта), вам стоит «расчехлять» свои очки: ультрафиолет влияет на сетчатку глаз так же опасно, как и на кожу.

И может привести даже к развитию меланомы. Поэтому не пренебрегайте очками и носите их даже в пасмурные дни – ведь ультрафиолет может повредить ваши глаза даже в облачную погоду.

Регулярно проходите осмотр у офтальмолога:

Даже если вы не носите очки и с вашим зрением все в порядке, раз в год обязательно посещайте офтальмолога. И просите доктора не только оценить ваше зрение, но и провести всестороннюю проверку глаз, в том числе – глазного дна.

Дело в том, что при внимательном осмотре врач может заметить признаки некоторых серьезных болезней, которые совсем не связаны со зрением – например, диабет или гипертонию.

Всегда снимайте контактные линзы на ночь:

Никогда не спите в контактных линзах, что бы ни случилось и как бы ни сложился ваш вечер. В противном случае ваши глаза не получат достаточно кислорода, а риск развития опасных инфекций увеличится в несколько раз. Да-да, за одну только ночь.

Пейте побольше жидкости:

Чем сильнее обезвожен ваш организм, тем больше страдают ваши глаза. Отлично, если вы не забываете про ежедневные 6-8 стаканов воды. Но помните еще вот о чем: в офисах и других помещениях, где активно используется кондиционер, воздух, как правило, довольно сухой – и потому вам и вашим глазам требуется дополнительная влага.

Также стоит больше пить перед путешествием на самолете – по той же причине.

Держите дистанцию:

Работая со смартфоном или читая текст с электронной книги или планшета, не забывайте держать гаджет на максимально безопасной для зрения дистанции – в идеале она не должна быть меньше 30 см. Чем ближе ваши глаза к синему свету, который распространяют смартфоны и планшеты, тем в большей они опасности.

Контролируйте яркость:

Еще одна полезная привычка – уменьшать яркость цифровых гаджетов, особенно если вы пользуетесь ими в вечерние и ночные часы, в темной комнате. Это поможет снизить нагрузку на зрение и предотвратить развитие некоторых заболеваний глаз.