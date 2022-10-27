Песков: выступление Путина на «Валдае» будут «читать и перечитывать»
2022-10-27 16:10
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал анонсированное выступление Владимира Путина на «Валдае».
В четверг, 27 октября 2022 года, глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков заявил, что выступление Владимира Путина на пленарном на заседании клуба «Валдай», которое состоится сегодня, будут «читать и перечитывать».
Ожидается, что в ходе своей речи президент России Путин оценит итоги 10 месяцев этого года, а также расскажет всем присутствующим на заседании о стоящих целях и обрисует перспективы будущего мира в нынешней геополитической ситуации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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