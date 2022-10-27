Слава обратилась со словами благодарности к военным РФ, записав видеообращение
2022-10-27 16:19
Певица Слава записала видеообращение к российским военнослужащим, поблагодарив тех за их защиту и любовь к своим соотечественникам.
Отечественная исполнительница Слава разместила в своих соцсетях видео, где обратилась к военнослужащим РФ.
Знаменитость заявила, что питает теплые чувства к военным российского государства, выразив благодарность каждому участнику спецоперации.
Звезда сцены убеждена, что без защитников в мире не было бы ничего хорошего. Она призвала военнослужащих обязательно вернуться домой, где их любят и очень ждут.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Балицкий: солдаты ВСУ творят бесчинства в Запорожье
Канделаки опубликовала скан израильского паспорта Собчак, не забыв поиздеваться над бывшей подругой
Рогозин сообщил об изменении характера спецоперации
Путин: Россия не считает себя врагом Запада и не бросает вызов его элитам
Iltalehti: Финляндия согласилась разместить у себя ядерное оружие НАТО