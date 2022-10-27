Слава обратилась со словами благодарности к военным РФ, записав видеообращение

Певица Слава записала видеообращение к российским военнослужащим, поблагодарив тех за их защиту и любовь к своим соотечественникам.

Отечественная исполнительница Слава разместила в своих соцсетях видео, где обратилась к военнослужащим РФ.

Знаменитость заявила, что питает теплые чувства к военным российского государства, выразив благодарность каждому участнику спецоперации.

Звезда сцены убеждена, что без защитников в мире не было бы ничего хорошего. Она призвала военнослужащих обязательно вернуться домой, где их любят и очень ждут.