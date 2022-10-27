Судно Nord Stream AG прибыло к месту повреждения «Северного потока»

2022-10-27 16:19

Зафрахтованное судно Nord Stream AG прибыло к месту повреждения «Северного потока» в Балтийском море.

27 октября пресс-служба оператора «Северного потока» Nord Stream AG сообщило о прибытии специально оборудованного зафрахтованного корабля к месту повреждения газопровода в акватории Балтийского моря.

Отмечается, что обследование поврежденного при диверсии участка газопровода «Северного потока», который располагается в шведских водах, предположительно, займет от трёх до пяти дней.

Опубликовано: Диана Мудреченко