Судно Nord Stream AG прибыло к месту повреждения «Северного потока»
2022-10-27 16:19
Зафрахтованное судно Nord Stream AG прибыло к месту повреждения «Северного потока» в Балтийском море.
27 октября пресс-служба оператора «Северного потока» Nord Stream AG сообщило о прибытии специально оборудованного зафрахтованного корабля к месту повреждения газопровода в акватории Балтийского моря.
Отмечается, что обследование поврежденного при диверсии участка газопровода «Северного потока», который располагается в шведских водах, предположительно, займет от трёх до пяти дней.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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