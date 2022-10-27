Эксперт Клинцевич рассказал чем опасна новая тактическая ядерная бомба В61-12, которую США доставили в Европу

США на полгода раньше срока доставили в Европу новые тактические термоядерные бомбы В61-12, о чем договорились на закрытом совещании в Брюсселе руководили НАТО.

По словам эксперта Андрея Клинцевича особенность этих тактических боеприпасов в том, что они полностью управляемые от предыдущих версий.

Оасность этих небольших боеголовок заключается в способе их транпортировки. В отличе от массивных ракет «бомбы могут нести современные многоцелевые истребители», отметил Клинцевич.

К примеру, российский Су-57 с бомболюком внутри корпуса также може разместить такие боеприпасы.

Таким образом в случае локального ядерного конфликта, ВВС НАТО может подянть одновреемнно большое количество таких самолетов, которые невозможно будет идентифицировать, несут они ядерные тактические бомбы или нет.