Эксперт Клинцевич рассказал чем опасна новая тактическая ядерная бомба В61-12, которую США доставили в Европу
США на полгода раньше срока доставили в Европу новые тактические термоядерные бомбы В61-12, о чем договорились на закрытом совещании в Брюсселе руководили НАТО.
По словам эксперта Андрея Клинцевича особенность этих тактических боеприпасов в том, что они полностью управляемые от предыдущих версий.
Оасность этих небольших боеголовок заключается в способе их транпортировки. В отличе от массивных ракет «бомбы могут нести современные многоцелевые истребители», отметил Клинцевич.
К примеру, российский Су-57 с бомболюком внутри корпуса также може разместить такие боеприпасы.
Таким образом в случае локального ядерного конфликта, ВВС НАТО может подянть одновреемнно большое количество таких самолетов, которые невозможно будет идентифицировать, несут они ядерные тактические бомбы или нет.
Опубликовано: Тарас Медведев
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