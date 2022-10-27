Мавроди: Он сам говорил, что его талант реализовался не в финансовых и математических достижениях, а именно в творчестве

Мавроди написал книгу "Сын Люцифера", пусть вас не отталкивает такое громкое название, книга на самом деле о психологии, философии, а если более конкретно, то об искушениях человека, о его слабостях.

Сюжет противопоставлен Библии, всю его книгу лучше читать имея под рукой Библию, или хотя бы стоит немного иметь представления о библейских учениях и истории, также неплохо разбираться в русской литературе.

Есть Бог и его сын божий Иисус Христос, в книге Мавроди есть Люцифер и его сын. Люцифер показывает своему сыну что такое человек, подвергая людей всевозможным искушениям, создавая необычные ситуации с высокой температурой плавления, в которых человек обычно не оказывается.

Вы наверно и сами встречали подобные ситуации в своей жизни, когда при возникновении трудностей вас предавал друг, продавалась любимая и так далее.

Или когда сами были вынуждены совершать подлости. Потом ситуации и варианты как поступил в них тот или иной человек Люцифер обсуждает со своим сыном, сравнивая с аналогичным учением из Библии и даёт свое учение.

Для понимания приведу ниже короткий пересказ нескольких сюжетов книги.

И думаю после этого, вы скачаете эту книгу и захотите ее прочесть, скажу сразу первые две главы вступительные и немного шокируют, потом вы будете ещё больше удивлены фантазией автора, но при этом будете уже поражены глубиной его мысли, о многом задумаетесь.

Дар.

Влюбленная друг в друга счастливая пара, но вдруг происходит трагедия. У мужчины жена попадает в аварию, перелом позвоночника и тяжелая травма головы.

Врачи говорят шансов выжить нет. Врач советует обратится за помощью к экстрасенсу (Люцифер). Мужчине предлагается следующая возможность - получения дара поддерживать жизнь своей супруги и всем родным людям. Именно поддерживать, а не исцелять. Она не умрет пока он сам этого не захочет.

Но дар проявится на следующий день утром, если мужчина сам этого захочет. Он радостный покидает экстрасенса - его любимая останется жива!

Но впереди сутки перед рождением дара, сутки размышлений. В его голове начинаю носится мысли: она не умрет, но и не будет полностью здорова, останется инвалидом прикованным к кровати. На что я буду содержать ее, ведь я не богат, не смогу нанимать сиделку, сам тоже не смогу, надо работать. Придется выносить утку, менять одежду и т.д.

Наступает утро, он просыпается, и облегчённо чувствует, что дара нет….

Про искушение женщины.

Стареющая пара, дети, внуки, дом и достаток. Люцифер на мгновение стареющую женщину делает молодой и прекрасной, она счастлива, ей снова 20 лет, на нее восхищённо, с влажным желанием смотрят друзья ее сыновей.

Но потом она снова возвращается в свое увядшее тело с морщинистым лицом. Люцифер предлагает ей сделку: "На сколько лет моложе захочешь стать, на столько лет меньше проживет твой муж".

Вот отзыв прочитавшего:

Почитать эту серию книг мне посоветовал друг. Когда я начала читать первую книгу, впечатления были отрицательными.

Возникал вопрос: «Что мне подсунули? За кого меня вообще принимают?». Я была не готова к ТАКОМУ.

Но потом, решила не рубить с плеча и прочитать до конца хотя бы одну книгу. И не зря.

Книги состоят из рассказов, они объединены тем, что Люцифер показывает своему сыну, кто такие люди.

Все это делается для того, чтоб сын понял, что они из себя представляют и сделал свой выбор сам, основываясь на собственных выводах.

Каждый рассказ несет свой смысл. В своих книгах Мавроди раскрывает все те ужасные черты и чувства что могут быть присущи человеку. Все запретные желания, мысли. Он вытаскивает всю грязь наружу, ставя различных людей в разные ситуации, которые показывают их сущность.

Мне определенно импонирует его точка зрения по поводу религии.

Люцифер здесь не злой искуситель, а исследователь. Он наблюдает за поведением людей и когда считает нужным, принимает участие. Люцифер дает возможность, а окончательный выбор делает сам человек и по выбору получает каждый свое.

Эти книги помогают взглянуть на мир более трезво и реалистично.

Сравнивая себя с героями и ставя себя на их место, можно заглянуть в самые темные уголки своей души. Грубый стиль написания не мешает, а наоборот, придает эмоциональный оттенок.

Не советую читать особо впечатлительным, так как на долго может остаться неприятный осадок.