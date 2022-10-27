«Хочу жить!»: у солистки группы Nightwish Флор Янсен обнаружили рак груди
41-летняя металл-дива мужественно приняла диагноз, пересмотрела планы и намерена бороться за свое здоровье.
Ирландская певица Флор Янсен опубликовала открытое письмо к своим поклонникам. Звезда рассказала, что никогда не скрывала от кумиров ни хорошее, ни плохое.
Пару недель назад у солистки Nightwish диагностировали рак молочной железы. И ей предстоит операция по удалению раковой опухоли. Прогнозы медиков обнадеживающие, сообщает Космополитен.
«Похоже, что рак не агрессивный, который не распространился. Я сохраню грудь», — заверила Флор.
Она призналась: болезнь заставила пересмотреть ближайшие планы. Солистка группы Nightwish решила все отбросить и сосредоточиться на здоровье. Флор даже не подозревала, что у нее что-то может быть не так.
"Слово "рак шокирует. Все, что считалось важным до этого, радикально меняется за минуты. Я просто хочу снова быть здоровой. Хочу видеть, как растет моя дочь, я хочу жить!", — сказала певица.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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