Большинство людей считают Павла Дурова почти гением, которые смог запустить несколько успешных проектов

Но многие его поступки вызывают негативную реакцию и критику общественности.

Однажды Дуров с друзьями выбрасывал деньги из окна офиса “ВКонтакте”, делая из них самолетики. Он снимал на камеру, как люди внизу толпились и пытались ловить их.

По оценкам, он выбросил около 2 тыс. долларов. После этого журналисты и депутаты начали жестко критиковать его, осуждая эксцентричное поведение.

В 2012 году Дуров подвергся еще большим нападкам, когда ко Дню Победы написал у себя в твиттере “Народ гуляет! Ну еще бы - 67 лет назад Сталин отстоял у Гитлера право репрессировать население СССР”. Теперь многие на телевидении уже открыто называли Павла “мразью”.

Через год после начала борьбы компании “ВКонтакте” с попытками Mail.ru Group выкупить акции, в интернете появилось видео, где человек, похожий на Павла Дурова, нарушает правила дорожного движения, а потом сбивает инспектора и скрывается с места ДТП.

Дуров отказался даже комментировать произошедшее, и многие считают видео подделкой.

Личная жизнь Паши Дурова - это закрытая и частная информация. Он отказывается отвечать на любые вопросы, которые касаются его девушек.

Считается, что у миллиардера есть постоянная подруга, хотя он периодически появляется в обществе моделей. Некоторое время в интернете обсуждали сплетни о том, что на самом деле у Дурова есть жена и двое детей, хотя он эту информацию отрицал.

В 2001 году Дуров с отличием окончил Академическую гимназию.

Причём во время обучения несколько раз менял заставку на учебных компьютерах. И ставил на рабочий стол изображение учителя информатики с подписью «Must die». Его многократно лишали доступа к компьютерам, но Павел их с легкостью взламывал.

В 2006 году окончил Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Английская филология и перевод». Разумеется, с красным дипломом.

Забавный факт: диплом Дуров так и не забрал.