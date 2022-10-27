Большинство людей считают Павла Дурова почти гением, которые смог запустить несколько успешных проектов
Но многие его поступки вызывают негативную реакцию и критику общественности.
Однажды Дуров с друзьями выбрасывал деньги из окна офиса “ВКонтакте”, делая из них самолетики. Он снимал на камеру, как люди внизу толпились и пытались ловить их.
По оценкам, он выбросил около 2 тыс. долларов. После этого журналисты и депутаты начали жестко критиковать его, осуждая эксцентричное поведение.
В 2012 году Дуров подвергся еще большим нападкам, когда ко Дню Победы написал у себя в твиттере “Народ гуляет! Ну еще бы - 67 лет назад Сталин отстоял у Гитлера право репрессировать население СССР”. Теперь многие на телевидении уже открыто называли Павла “мразью”.
Через год после начала борьбы компании “ВКонтакте” с попытками Mail.ru Group выкупить акции, в интернете появилось видео, где человек, похожий на Павла Дурова, нарушает правила дорожного движения, а потом сбивает инспектора и скрывается с места ДТП.
Дуров отказался даже комментировать произошедшее, и многие считают видео подделкой.
Личная жизнь Паши Дурова - это закрытая и частная информация. Он отказывается отвечать на любые вопросы, которые касаются его девушек.
Считается, что у миллиардера есть постоянная подруга, хотя он периодически появляется в обществе моделей. Некоторое время в интернете обсуждали сплетни о том, что на самом деле у Дурова есть жена и двое детей, хотя он эту информацию отрицал.
В 2001 году Дуров с отличием окончил Академическую гимназию.
Причём во время обучения несколько раз менял заставку на учебных компьютерах. И ставил на рабочий стол изображение учителя информатики с подписью «Must die». Его многократно лишали доступа к компьютерам, но Павел их с легкостью взламывал.
В 2006 году окончил Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Английская филология и перевод». Разумеется, с красным дипломом.
Забавный факт: диплом Дуров так и не забрал.
Опубликовано: Игнат Ветров
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