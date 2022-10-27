Эксперты рассказали, возможно ли заболеть от плесени, находящейся в квартире

Плесень – это микроскопические грибки с ними можно успешно бороться, если знаете где они концентрируются и вообще есть ли в этом необходимость.

В квартирах, домах, на даче, а также в подъездах мы постоянно сталкиваемся с этим "невидимым врагом" и часто даже не подозреваем об уровне невидимой опасности. Идеальный вариант - заказать микробиологическое обследование воздуха.

На самом деле плесень приспосабливается к любым условиям и занимает свое место рядом с человеком, вызывая у него серьезные нарушения здоровья. Современные жители городов привыкли к плесени настолько, что не замечают их присутствия в своей жизни.

В последние десятилетия распространены различные способы утепления жилья, установка стеклопакетов. Часто это приводит к проблемам с правильной вентиляцией помещений, от чего повышается влажность в квартирах и происходит размножение плесени.

К ее появлению приводят такие факторы, как:

Протекающая крыша, трубы, оконные рамы.

Сырость подвальных помещений.

Наличие конденсата в помещении.

Неправильно проведенные строительные работы.

Плесень, особенно черная, поражает многие материалы, находящиеся в жилом помещении, на складе или производственных кладовых, цехах. Особенно к поражению плесенью подвержены деревянные конструкции, а также мебель, инструменты, которые долго не используются, предметы интерьера.

Наиболее уязвимыми местами являются:

ванные комнаты, душ;

балконы с растениями, горшки цветов;

стены кухни;

помещения с плохой вентиляцией, например, гардеробные.

Их опасность для здоровья человека часто недооценивается. Так же часто проявляется пневмонит. Это достаточно серьезное заболевание, проявляющееся следующим образом. В тканях легких возникает ответная аллергическая реакция на вещество, которое вдыхает человек. Развивается отек тканей (воспаление).

Сохраняется большой риск подхватить болезнь дыхательных путей. Есть много случаев, которые подвержены люди с заболеваниями легких, пожилые люди или с ослабленной иммунной системой.

Кто подходит к этой группе риска часто страдают от головных болей, ухудшения общего самочувствия, расстройства желудочно-кишечного тракта, что проявляется в плохом сне, рассеянности внимания, мигрени.

Помните, что причина проблемы – повышенная влажность. На сегодняшний день разработано множество способов борьбы с плесенью. Известно также много народных методов – зерна кофе, соль и сахар. Все перечисленное впитывает воду, но не эффективно. Поэтому главный этап борьбы с плесенью определение и устранение причин повышенной влажности. К ним может относиться:

сушка белья в помещении;

некачественно утепленные стены;

помещение в новостройках;

квартиры на последнем этаже;

нарушение вентиляции и т.д.

Но наиболее оптимальный вариант в борьбе с плесенью и профилактики ее распространения - применение бытового осушителя воздуха. Сначала следует отскрести плесень от стен, затем обработать их раствором медного купороса.

Можно также использовать хлорный раствор, отбеливатель, соду, уксус, обычный мыльный раствор и только после приступайте к осушению специальным оборудованием.