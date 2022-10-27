Эксперты рассказали, возможно ли заболеть от плесени, находящейся в квартире
Плесень – это микроскопические грибки с ними можно успешно бороться, если знаете где они концентрируются и вообще есть ли в этом необходимость.
В квартирах, домах, на даче, а также в подъездах мы постоянно сталкиваемся с этим "невидимым врагом" и часто даже не подозреваем об уровне невидимой опасности. Идеальный вариант - заказать микробиологическое обследование воздуха.
На самом деле плесень приспосабливается к любым условиям и занимает свое место рядом с человеком, вызывая у него серьезные нарушения здоровья. Современные жители городов привыкли к плесени настолько, что не замечают их присутствия в своей жизни.
В последние десятилетия распространены различные способы утепления жилья, установка стеклопакетов. Часто это приводит к проблемам с правильной вентиляцией помещений, от чего повышается влажность в квартирах и происходит размножение плесени.
К ее появлению приводят такие факторы, как:
Протекающая крыша, трубы, оконные рамы.
Сырость подвальных помещений.
Наличие конденсата в помещении.
Неправильно проведенные строительные работы.
Плесень, особенно черная, поражает многие материалы, находящиеся в жилом помещении, на складе или производственных кладовых, цехах. Особенно к поражению плесенью подвержены деревянные конструкции, а также мебель, инструменты, которые долго не используются, предметы интерьера.
Наиболее уязвимыми местами являются:
ванные комнаты, душ;
балконы с растениями, горшки цветов;
стены кухни;
помещения с плохой вентиляцией, например, гардеробные.
Их опасность для здоровья человека часто недооценивается. Так же часто проявляется пневмонит. Это достаточно серьезное заболевание, проявляющееся следующим образом. В тканях легких возникает ответная аллергическая реакция на вещество, которое вдыхает человек. Развивается отек тканей (воспаление).
Сохраняется большой риск подхватить болезнь дыхательных путей. Есть много случаев, которые подвержены люди с заболеваниями легких, пожилые люди или с ослабленной иммунной системой.
Кто подходит к этой группе риска часто страдают от головных болей, ухудшения общего самочувствия, расстройства желудочно-кишечного тракта, что проявляется в плохом сне, рассеянности внимания, мигрени.
Помните, что причина проблемы – повышенная влажность. На сегодняшний день разработано множество способов борьбы с плесенью. Известно также много народных методов – зерна кофе, соль и сахар. Все перечисленное впитывает воду, но не эффективно. Поэтому главный этап борьбы с плесенью определение и устранение причин повышенной влажности. К ним может относиться:
сушка белья в помещении;
некачественно утепленные стены;
помещение в новостройках;
квартиры на последнем этаже;
нарушение вентиляции и т.д.
Но наиболее оптимальный вариант в борьбе с плесенью и профилактики ее распространения - применение бытового осушителя воздуха. Сначала следует отскрести плесень от стен, затем обработать их раствором медного купороса.
Можно также использовать хлорный раствор, отбеливатель, соду, уксус, обычный мыльный раствор и только после приступайте к осушению специальным оборудованием.
Опубликовано: Ангелина Крент
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