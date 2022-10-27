Джек Ма и его крупнейшие провалы на пути к успеху

Джек Ма - один из самых богатых людей Азии. Несмотря на множество разочарований, неудачные попытки сдачи экзаменов, этот предприниматель создал компанию Alibaba Group и вошел в число самых состоятельных людей мира.

Ма родился в китайском городе Ханчжоу в 1964 году. Его родители были простыми музыкантами, что не предвещало мальчику большого будущего.

Также, есть информация о том, что мать и отец Мао были диссидентами, но это официально не подтверждено. Джек был не единственным ребенком у своих родителей. Кроме него родители воспитывали еще сына и дочь.

Учитывая скромное существование Джека Ма, сложно представить то, что он смог бы когда-то стать удачливым предпринимателем. К своему успеху Ма шел через множество неудач, основные из которых более детально рассмотрены в данной статье.

Провал школьных экзаменов не стал преградой на пути к успеху:

Джеку очень сложно давалась школьная программа. Среди его самых громких поражений на экзаменах стала двукратный провал тестов в начальной школе и трехкратный в средней. Что касается учебы в колледже, и здесь Ма столкнулся с двумя провалами.

Но, как показывает практика, многие известные люди сталкивались с проблемами во время учебы.

Например такие личности, как Авраам Линкольн, Уинстон Черчилль, Альберт Эйнштейн и многие другие не очень хорошо занимались в школе, но в жизни достигли ошеломляющих высот.

Математическая часть экзамена на один балл из ста двадцати возможных:

Одно дело - это не набрать необходимое количество баллов во время написания математической части вступительного экзамена. Но, совершенно другое - не дотянуть даже до одного процента.

Сегодня Ма также не питает особой любви к математическим наукам, но это ему не мешает успешно руководить информационно-технологической компанией Alibaba. По его словам, он до сегодняшнего дня совершенно не разбирается в бухгалтерии, для этого есть специально обученные люди.

Десять отказов из Гарварда:

“Терпение - прежде всего!” - это жизненное кредо китайского бизнесмена. Такая настойчивость Джека Ма говорит о том, что он обладает нечеловеческим терпением и его упорству просто нет предела.

Кроме этого, Ма посещал лекции в Общественном университете Ханчжоу, где его специализацией стал английский язык.

30 попыток устроится на работу - 30 отказов:

После окончания колледжа, Ма разослал свое резюме на тридцать разных вакансий. Но, в каждом отдельном случае столкнулся с отказом.

Самым прискорбным случаем стало то, когда он пытался получить должность в полиции, но и здесь ему ответ пришел в трех простых словах - “Вы не соответствуете!” Джек успокаивал себя тем, что даже если сегодня не пришел успех, завтра обязательно улыбнется солнце.