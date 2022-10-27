В Нидерландах задержали эко-активистов, пытавшихся испортить картину «Девушка с жемчужной серёжкой»

2022-10-27 17:06

Полиция Нидерландов задержала троих эко-активистов, пытавшихся испортить картину Яна Вермеера «Девушка с жемчужной серёжкой».

27 октября новостное агентство ТАСС сообщило, что в музее «Маурицхёйс» в Гааге нидерландская полиция задержала троих эко-активистов при попытке повредить картину Яна Вермеера «Девушка с жемчужной серёжкой».

Отмечается, что благодаря оперативным действиям правоохранителей, активисты-экологи не смогли испортить полотно одной из самых известных картин нидерландского художника Вермеера, которую часто называют северной или голландской Моной Лизой.

Опубликовано: Диана Мудреченко