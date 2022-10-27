Витасу грозит срок за нападение на чиновника в московском караоке-баре

В отношении Виталия Грачева возбуждено уголовное дело, с 43-летнего исполнителя взяли подписку о невыезде.

Нападение на чиновника в московском караоке-баре может очень дорого обойтись Витасу. Как стало известно Космополитену, на Грачева заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Витасу грозит наказание в виде исправительных работы или 4-х месяцев административного ареста. А если баллончик будет признан оружием, певца могут отправить в тюрьму на 2 года.

Исполнитель сейчас находится дома, у него взяли подписку о невыезде.

Инцидент случился в караоке-баре Duets в Москве в ночь на 23 октября. Виталий поскандалил с начальником отдела Минтруда Султаном Джандиговым, который сидел за соседним столиком.

Пострадавшему пришлось обратиться в травмпункт, у него диагностировали химический ожог роговицы, а также конънюктивит обоих глаз.

По словам продюсера артиста Сергея Пудовкина, Витас тяжело переживает это событие, он расстроен, потому что понимает: «агрессия - это путь к саморазрушению». Продюсер считает, что сторонам надо помириться.