Витасу грозит срок за нападение на чиновника в московском караоке-баре
В отношении Виталия Грачева возбуждено уголовное дело, с 43-летнего исполнителя взяли подписку о невыезде.
Нападение на чиновника в московском караоке-баре может очень дорого обойтись Витасу. Как стало известно Космополитену, на Грачева заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Витасу грозит наказание в виде исправительных работы или 4-х месяцев административного ареста. А если баллончик будет признан оружием, певца могут отправить в тюрьму на 2 года.
Исполнитель сейчас находится дома, у него взяли подписку о невыезде.
Инцидент случился в караоке-баре Duets в Москве в ночь на 23 октября. Виталий поскандалил с начальником отдела Минтруда Султаном Джандиговым, который сидел за соседним столиком.
Пострадавшему пришлось обратиться в травмпункт, у него диагностировали химический ожог роговицы, а также конънюктивит обоих глаз.
По словам продюсера артиста Сергея Пудовкина, Витас тяжело переживает это событие, он расстроен, потому что понимает: «агрессия - это путь к саморазрушению». Продюсер считает, что сторонам надо помириться.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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