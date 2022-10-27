Власти Бельгии решили выселить беженцев из Украины из центров временного размещения
2022-10-27 17:10
Бельгийские власти намерены выселить украинских беженцев из пунктов временного размещения в связи с их переполненностью.
Власти Бельгии решили выселить беженцев из Украины из центров временного размещения в связи с их переполненностью, сообщил представитель федерального агентства по предоставлению убежища Королевства Бельгия Хоаким Деман.
"Более трети украинцев живут там уже более месяца, четверть почти полгода", - пояснил он.
Деман подчеркнул, что есть потребность в размещении беженцев из других стран, поэтому украинцам предложили поискать другое жилье.
Опубликовано: Максим Алексеев
Балицкий: солдаты ВСУ творят бесчинства в Запорожье
Путин: Запад намерен превратить Россию в инструмент для достижения своих целей
Рогозин сообщил об изменении характера спецоперации
Польша сносит памятники воинам-освободителям в нескольких городах одновременно и онлайн
Iltalehti: Финляндия согласилась разместить у себя ядерное оружие НАТО