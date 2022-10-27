Бельгийские власти намерены выселить украинских беженцев из пунктов временного размещения в связи с их переполненностью.

Власти Бельгии решили выселить беженцев из Украины из центров временного размещения в связи с их переполненностью, сообщил представитель федерального агентства по предоставлению убежища Королевства Бельгия Хоаким Деман.

"Более трети украинцев живут там уже более месяца, четверть почти полгода", - пояснил он.

Деман подчеркнул, что есть потребность в размещении беженцев из других стран, поэтому украинцам предложили поискать другое жилье.