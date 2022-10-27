Режим ЧС ввели в четырех сёлах Белгородского района
2022-10-27 17:14
Глава администрации Белгородского района сообщил о введении режима ЧС на территории четырёх сёл региона.
27 октября руководитель администрации Белгородского района Владимир Перцев в своём официальном Telegram-канале заявил, что власти региона приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории сёл Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка Краснооктябрьского сельского поселения.
Отмечаются, что жители данных населённых пунктов Белгородского района будут переселены в безопасное место, чтобы исключить возможность возникновения угрозы жизни граждан Белгородщины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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