Режим ЧС ввели в четырех сёлах Белгородского района

2022-10-27 17:14

Глава администрации Белгородского района сообщил о введении режима ЧС на территории четырёх сёл региона.

27 октября руководитель администрации Белгородского района Владимир Перцев в своём официальном Telegram-канале заявил, что власти региона приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории сёл Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка Краснооктябрьского сельского поселения.

Отмечаются, что жители данных населённых пунктов Белгородского района будут переселены в безопасное место, чтобы исключить возможность возникновения угрозы жизни граждан Белгородщины.

Опубликовано: Диана Мудреченко