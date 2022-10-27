Неправильно называть любую головную боль мигренью
Существуют первичные головные боли (доброкачественные) – они не связаны с патологией головного мозга, сосудов головного мозга, любых структур головы и шеи и системными заболеваниями.
Мигрень – это частая форма первичной головной боли.
Она проявляется приступами пульсирующей односторонней головной боли, продолжительностью от 4 до 72 часов, которая сопровождается повышенной чувствительностью к свету, звуку, тошнотой и/или рвотой.
Важно знать!
Мигрень – хроническое заболевание с наследственной предрасположенностью. Обычно возникает в возрасте до 20 лет. Женщины болеют чаще, чем мужчины.
В возрасте 35 – 45 лет частота и интенсивность приступов мигрени достигает максимума, а после 55 – 60 лет течение болезни обычно облегчается или приступы головной боли полностью прекращаются.
Наиболее частые причины, провоцирующие приступ мигрени:
- стресс;
- изменения погоды;
- гормональные факторы: менструация, овуляция, приём заместительной гормональной эстроген-содержащей терапии или оральных контрацептивов;
- употребление некоторых продуктов: сыра, шоколада, орехов, копчёностей, куриной печени, авокадо, цитрусовых, кофеин-содержащих продуктов, алкоголя (особенно красного вина);
- голод.
Справиться с приступами мигрени помогут опытные специалисты.
Опубликовано: Антон Райт
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