Неправильно называть любую головную боль мигренью

Существуют первичные головные боли (доброкачественные) – они не связаны с патологией головного мозга, сосудов головного мозга, любых структур головы и шеи и системными заболеваниями.

Мигрень – это частая форма первичной головной боли.

Она проявляется приступами пульсирующей односторонней головной боли, продолжительностью от 4 до 72 часов, которая сопровождается повышенной чувствительностью к свету, звуку, тошнотой и/или рвотой.

Важно знать!

Мигрень – хроническое заболевание с наследственной предрасположенностью. Обычно возникает в возрасте до 20 лет. Женщины болеют чаще, чем мужчины.

В возрасте 35 – 45 лет частота и интенсивность приступов мигрени достигает максимума, а после 55 – 60 лет течение болезни обычно облегчается или приступы головной боли полностью прекращаются.

Наиболее частые причины, провоцирующие приступ мигрени:

стресс;

изменения погоды;

гормональные факторы: менструация, овуляция, приём заместительной гормональной эстроген-содержащей терапии или оральных контрацептивов;

употребление некоторых продуктов: сыра, шоколада, орехов, копчёностей, куриной печени, авокадо, цитрусовых, кофеин-содержащих продуктов, алкоголя (особенно красного вина);

голод.

Справиться с приступами мигрени помогут опытные специалисты.