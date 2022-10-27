Майкл Джей Фокс о своей 30-летней борьбе с болезнью Паркинсона

Майкл Джей Фокс звезда фильма "Назад в будущее" дал интервью журналу People.

В статье отмечается, что в 1991 году актеру диагностировали болезнь Паркинсона.

Фокс признался что болезнь прогрессирует и ему знановится хуже. Совсем не давно он упал и сломал руку.

После операции по поводу перелома руки в организм попала инфекция.

Сейчас у меня заживают последние травмы, рука чувствует себя хорошо.

Сказал Майкл о своем нынешнем состоянии.

Фокс собрал более 1,5 миллиарда долларов на исследования болезни Паркинсона.

В 2020 году актер завершил карьеру, заявив, о невозможности сконцентрироваться на реплике.

В данный момент звезда фильма "Назад в будущее" работает над документальным фильмом о своей жизни для AppleTV+, который выйдет в 2023 году.

Актер также получит гуманитарную премию Джина Хершолта, почетный "Оскар" за выдающиеся филантропические усилия, на церемонии Governors Awards 19 ноября.