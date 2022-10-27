Путин: Запад ведёт кровавую игру, отрицая суверенитет стран и народов
2022-10-27 17:28
Президент РФ Владимир Путин заявил, западные страны ведут кровавую и опасную игру, отрицая суверенитет стран и народов.
27 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны в настоящее время ведут опасную и кровавую игру ради обретения власти над всем миром, отрицая суверенитет, самобытность и уникальность остальных государств.
Также Путин отметил, что страны Запада в последнее время предпринимают ряд шагом для обострения геополитической ситуации в мире, в частности, «разжигание войны на Украине, дестабилизация мирового энергетического кризиса».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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