Путин: Запад ведёт кровавую игру, отрицая суверенитет стран и народов

Президент РФ Владимир Путин заявил, западные страны ведут кровавую и опасную игру, отрицая суверенитет стран и народов.

27 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны в настоящее время ведут опасную и кровавую игру ради обретения власти над всем миром, отрицая суверенитет, самобытность и уникальность остальных государств.

Также Путин отметил, что страны Запада в последнее время предпринимают ряд шагом для обострения геополитической ситуации в мире, в частности, «разжигание войны на Украине, дестабилизация мирового энергетического кризиса».