Генеральный директор компании SpaceX рассказал об истинной причине покупки популярной сети Twitter.

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск объявил истинную причину покупки Twitter. Миллиардер объяснил свое решение желанием помочь человечеству.

"Я приобрел Twitter не для того, чтобы заработать денег, а из стремления помочь человечеству, которое я очень люблю", - написал Маск.

Илон Маск подчеркнул, что хочет создать цифровую платформу, на которой люди смогут высказать свое мнение не опасаясь преследований и навязывания чужих идеалов и ценностей. Предприниматель отметил, что возможно, его цель недостижима, но он обязательно попытается это сделать.