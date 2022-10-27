Путин: Россия не считает себя врагом Запада и не бросает вызов его элитам

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не считает себя врагом Запада и не бросает вызов его элитам.

В четверг, 27 октября президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил о том, что Москва не не считает себя врагом Запада и не бросает вызов его элитам для того, чтобы стать новым мировым гегемоном.

Путин также отметил, что неоднократно искренне пытался выстроить взаимовыгодные отношения с западными странами, однако услышал «по всем возможным направлениям сотрудничества “нет”».