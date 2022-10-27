Путин: Россия не считает себя врагом Запада и не бросает вызов его элитам
2022-10-27 17:57
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не считает себя врагом Запада и не бросает вызов его элитам.
В четверг, 27 октября президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил о том, что Москва не не считает себя врагом Запада и не бросает вызов его элитам для того, чтобы стать новым мировым гегемоном.
Путин также отметил, что неоднократно искренне пытался выстроить взаимовыгодные отношения с западными странами, однако услышал «по всем возможным направлениям сотрудничества “нет”».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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