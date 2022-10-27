Сайт и Twitter New York Post подвергся успешной кибератаке
Хакеры взломали сайт и аккаунт в социальной сети авторитетного американского издания.
Сайт и Twitter New York Post подвергся успешной кибератаке со стороны неизвестных злоумышленников. В сети начали появляться многочисленные скриншоты с изображение публикаций газеты с оскорбительными заголовками в адрес высшего руководства США.
"Сайт подвергся кибератаке и в настоящий момент взломан", - сообщает издание.
Многочисленные пользователи начали выкладывать скриншоты со статьями, в которых губернатор штата Техас якобы призывает "резать" нелегальных мексиканских мигрантов, а также "мнение" политического обозревателя газеты о "необходимости" убить президента Джо Байдена и его сына Хантера.
Опубликовано: Максим Алексеев
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