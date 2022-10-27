Хакеры взломали сайт и аккаунт в социальной сети авторитетного американского издания.

Сайт и Twitter New York Post подвергся успешной кибератаке со стороны неизвестных злоумышленников. В сети начали появляться многочисленные скриншоты с изображение публикаций газеты с оскорбительными заголовками в адрес высшего руководства США.

"Сайт подвергся кибератаке и в настоящий момент взломан", - сообщает издание.

Многочисленные пользователи начали выкладывать скриншоты со статьями, в которых губернатор штата Техас якобы призывает "резать" нелегальных мексиканских мигрантов, а также "мнение" политического обозревателя газеты о "необходимости" убить президента Джо Байдена и его сына Хантера.