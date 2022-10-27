Польша сносит памятники воинам-освободителям в нескольких городах одновременно и онлайн
2022-10-27 18:01
Монументы в память об освобождении Красной Армией Польши во время Второй мировой войны были снесены в четверг в ряде населенных пунктов с трансляцией в онлайн-режиме.
Разрушение памятников в городах Глубчице, Бычина, Боболице и Сташув транслировалось в прямом эфире онлайн и происходило одновременно.
Памятники были установлены послевоенными коммунистическими лидерами Польши, но закон 2016 года запрещает продвижение тоталитарных режимов, в результате чего памятники были снесены.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Польша сносит памятники воинам-освободителям в нескольких городах одновременно и онлайн
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