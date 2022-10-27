Польша сносит памятники воинам-освободителям в нескольких городах одновременно и онлайн

2022-10-27 18:01

Монументы в память об освобождении Красной Армией Польши во время Второй мировой войны были снесены в четверг в ряде населенных пунктов с трансляцией в онлайн-режиме.

Разрушение памятников в городах Глубчице, Бычина, Боболице и Сташув транслировалось в прямом эфире онлайн и происходило одновременно.

Памятники были установлены послевоенными коммунистическими лидерами Польши, но закон 2016 года запрещает продвижение тоталитарных режимов, в результате чего памятники были снесены.
 

Опубликовано: Тарас Медведев