Майкл Империоли вспоминает аварию первого дня на съемках "Сопрано"
В эксклюзивном превью нового эпизода "Кто говорит с Крисом Уоллесом?" 56-летний актер вспоминает, как он солгал о наличии водительских прав и попал в аварию вместе с исполнителем главной роли Джеймсом Гандольфини.
Майкл Империоли произвел довольно сильное первое впечатление на съемочной площадке "Сопрано".
В первый рабочий день Майкл должен был подвезти его. У него не было водительских прав, но он никому об этом не сказал, потому что хотел получить эту работу.
По сюжету сериала работа Империоли, который играл Кристофера Молтисанти заключалась в том, чтобы возить Тони.
Я не знал, как водить машину. Но я такой, ну, разве это может быть трудно?
Рассказывает Майкл ведущему Крису Уоллесу.
Сцена прошла не совсем по плану для Кристофера Молтисанти, протеже Тони и члена преступной семьи ДиМео, в хитовом шоу HBO.
Актеру пришлось ехать задом по тротуару с деревьями по обеим сторонам, а статисты выбегали на дорогу.
Это трудно сделать, даже если ты умеешь водить машину. Я сделал это раза четыре, на пятый раз. Бум, прямо в дерево. Срабатывают подушки безопасности, голова Джима откидывается назад.
Продолжил Майкл. В момент аварии он обратился к Джеймсу Гандольфини и сказал что его уволят за это.
Гандольфини начал истерически смеяться.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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