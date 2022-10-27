Майкл Империоли вспоминает аварию первого дня на съемках "Сопрано"

В эксклюзивном превью нового эпизода "Кто говорит с Крисом Уоллесом?" 56-летний актер вспоминает, как он солгал о наличии водительских прав и попал в аварию вместе с исполнителем главной роли Джеймсом Гандольфини.

Майкл Империоли произвел довольно сильное первое впечатление на съемочной площадке "Сопрано".

В первый рабочий день Майкл должен был подвезти его. У него не было водительских прав, но он никому об этом не сказал, потому что хотел получить эту работу.

По сюжету сериала работа Империоли, который играл Кристофера Молтисанти заключалась в том, чтобы возить Тони.

Я не знал, как водить машину. Но я такой, ну, разве это может быть трудно?

Рассказывает Майкл ведущему Крису Уоллесу.

Сцена прошла не совсем по плану для Кристофера Молтисанти, протеже Тони и члена преступной семьи ДиМео, в хитовом шоу HBO.

Актеру пришлось ехать задом по тротуару с деревьями по обеим сторонам, а статисты выбегали на дорогу.

Это трудно сделать, даже если ты умеешь водить машину. Я сделал это раза четыре, на пятый раз. Бум, прямо в дерево. Срабатывают подушки безопасности, голова Джима откидывается назад.

Продолжил Майкл. В момент аварии он обратился к Джеймсу Гандольфини и сказал что его уволят за это.

Гандольфини начал истерически смеяться.