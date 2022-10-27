Анджелина Джоли побывала на выпускном своей приемной дочери Захары

Анджелина усыновила свою старшую дочь в Эфиопии в 2005 году, сейчас ей 17 лет. После этого Джоли отвезла ее в другой колледж, где девушка продолжит учебу.

47-летняя Анджелина Джоли побывала на первом выпускном своей дочери Захары в колледже Спелмана в Атланте. Кинозвезда держалась скромно, но ее узнали, и она согласилась сфотографироваться со студентами.

Одна студентка при этом поделилась впечатлениями и фото в соцсетях. "Анджелина Джоли просто случайно прогуливалась со своей дочерью во время встречи выпускников", - написала Коко рядом с фотографией.

Анджелина усыновила свою старшую дочь в Эфиопии в 2005 году, сейчас ей 17 лет. Джоли отвезла ее в колледж Джорджии, чтобы та через несколько недель могла начать учебу. Захара - вторая из детей Анджелины и Брэда, кто уехал учиться далеко от дома.

21-летний Мэддокс ранее учился в университете Йонсей в Сеуле, начиная с 2019 года. Изначально он изучал биотехнологию, но совсем недавно стал работать со своей матерью на съемочных площадках.

Он и его 18-летний брат Пакс в течение лета занимали должности помощников режиссера в режиссерском проекте Анджелины "Без крови".