Путин обвинил Запад в происходящих на Украине событиях
2022-10-27 18:23
Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны виновны в происходящих на Украине событиях, устроив госпереворот в 2014 году.
27 октября президент Российской Федерации Владимир Путин выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валадай» рассказал, что «Запад довел до сегодняшней ситуации», в частности, спровоцировал начало СВО РФ на Украине.
Путин пояснил, что именно западные страны, а не Россия, стоят за произошедшим в 2014 году государственном перевороте в Украине, «который привел к серии трагических событий» и послужил причиной начала спецоперации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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