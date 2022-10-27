Путин обвинил Запад в происходящих на Украине событиях

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны виновны в происходящих на Украине событиях, устроив госпереворот в 2014 году.

27 октября президент Российской Федерации Владимир Путин выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валадай» рассказал, что «Запад довел до сегодняшней ситуации», в частности, спровоцировал начало СВО РФ на Украине.

Путин пояснил, что именно западные страны, а не Россия, стоят за произошедшим в 2014 году государственном перевороте в Украине, «который привел к серии трагических событий» и послужил причиной начала спецоперации.