Путин: Россия создала Украину, став единственным гарантом её суверенитета

Владимир Путин утверждает, что Россия является единоличным создателем Украины как отдельного государства.

27 октября Владимир Путин выступил на сессии форума "Валдай", где публично заявил, что Россия является единственной страной, которая в отличие от Запада, может гарантировать существование Украины как отдельного государства.

Также Путин утверждает, что Россия является создателем Украины как отдельной страны, ввиду чего некоторые украинские субъекты вновь вошли в состав РФ по итогам референдумов.