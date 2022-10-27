Путин: Россия создала Украину, став единственным гарантом её суверенитета
2022-10-27 18:29
Владимир Путин утверждает, что Россия является единоличным создателем Украины как отдельного государства.
27 октября Владимир Путин выступил на сессии форума "Валдай", где публично заявил, что Россия является единственной страной, которая в отличие от Запада, может гарантировать существование Украины как отдельного государства.
Также Путин утверждает, что Россия является создателем Украины как отдельной страны, ввиду чего некоторые украинские субъекты вновь вошли в состав РФ по итогам референдумов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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