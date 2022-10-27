Путин: Украина исторически складывалась как искусственное государство

Президент РФ Путин заявил, что Украина исторически складывалась как искусственное государство, созданное Росиией.

В четверг, 27 октября 2022 года, президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина исторически складывалась как искусственное государство, гарантом независимости которой может быть лишь Россия, которая её создала.

Также российский лидер Путин выразил свою уверенность в том, что происходящее между Россией и Украиной отчасти можно считать гражданской войной и отметил, что необходимо с уважением относиться к тому, что украинцы считают себя отдельным от русских народом.