Российский президент выступил с внешнеполитической речью на экономическом и дипломатическом форуме, в которой он снова осудил Запад.

Россия всего лишь защищает свое «право на существование» от западных держав, заявил президент России Владимир Путин в четверг, 27 октября, в своей пленарной речи на заседании клуба «Валдай».

«Россия не бросает вызов Западу, Россия просто отстаивает свое право на существование», — сказал он, обвинив американцев и жителей Запада в желании «разрушить, стереть Россию с лица земли».

Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что мир вступает в «самое опасное» десятилетие со времен Второй мировой войны, поскольку Запад стремится сохранить свое господство на планете.

«Мы переживаем исторический момент. Нас, несомненно, ждет самое опасное, самое важное, самое непредсказуемое десятилетие» с 1945 года, подчеркнул Путин.

Президент России в этой связи сообщил, что планета находится в «революционной ситуации», потому что Запад отчаянно стремится навязать свое господство.