Путин исключил возможность нанесения ядерного удара по Украине
2022-10-27 18:43
Президент РФ Владимир Путин заявил, что России не смысла наносить массированный ядерный удар по территории Украины.
27 октября действующий президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании клуба «Валадай» рассказал о том, что России не намерена наносить массированный ядерный удар по территории Украины, так как в данной мере нет ни политического, ни военного смысла.
Путин добавил, что всем, кто опасается использование ВС РФ ядерного оружия, следует внимательно ознакомиться с содержанием ядерной доктрины страны, где чётко обозначены моменты, позволяющие применить оружие массового поражения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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