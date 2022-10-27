Путин исключил возможность нанесения ядерного удара по Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России не смысла наносить массированный ядерный удар по территории Украины.

27 октября действующий президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании клуба «Валадай» рассказал о том, что России не намерена наносить массированный ядерный удар по территории Украины, так как в данной мере нет ни политического, ни военного смысла.

Путин добавил, что всем, кто опасается использование ВС РФ ядерного оружия, следует внимательно ознакомиться с содержанием ядерной доктрины страны, где чётко обозначены моменты, позволяющие применить оружие массового поражения.