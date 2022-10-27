Путин: нанесение ядерного удара Россией по Украине лишено смысла

27 октября Владимир Путин сообщил, что российские войска не намерены наносить ядерный удар по территории Украины.

Вечером четверга Владимир Путин выступил на форуме "Валдай", где заявил, что он не намерен отдавать приказ о нанесении ядерного удара Россией по территории украинского государства.

По словам Путина, сброс российской ядерной бомбы на Украины лишён как политического, так и практического смысла, ввиду чего является невыгодным для Москвы.

Также Владимир Путин напомнил, что именно США применили ядерное оружие первыми, сбросив его на Японию, однако в таком поступке также не было смысла.