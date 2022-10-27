Президент России заявил, что Украина исторически сложилось как искусственно созданное государство

Президент России Владимир Путин заявил об искусственной сути государственности Украины. Большевики, которые в то время находились у власти в Кремле, создавая СССР после краха империи, наделили сочувствующую им часть большевистского руководства Украины исконно русскими территориями, не спрашивая население, которое там проживало, высказал мнение российский лидер.

"Украина - искусственное государство. Кроме исконно русских земель, Сталин присоединил к ней ряд польских, венгерских и румынских территорий, отобрав их у этих стран", - сказал президент России.

Владимир Путин выступил на пленарной сессии XIX заседания дискуссионного клуба "Валдай" с повесткой дня: "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".