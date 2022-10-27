Владимир Путин заявил об искусственной сути государственности Украины
Президент России заявил, что Украина исторически сложилось как искусственно созданное государство
Президент России Владимир Путин заявил об искусственной сути государственности Украины. Большевики, которые в то время находились у власти в Кремле, создавая СССР после краха империи, наделили сочувствующую им часть большевистского руководства Украины исконно русскими территориями, не спрашивая население, которое там проживало, высказал мнение российский лидер.
"Украина - искусственное государство. Кроме исконно русских земель, Сталин присоединил к ней ряд польских, венгерских и румынских территорий, отобрав их у этих стран", - сказал президент России.
Владимир Путин выступил на пленарной сессии XIX заседания дискуссионного клуба "Валдай" с повесткой дня: "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".
Опубликовано: Максим Алексеев
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