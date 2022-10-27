«Звездочка» из прошлого: каков ее спектр действия и есть ли риск при применении

«Золотая звезда» помогает при гриппе и ОРВИ, головной боли и головокружении, для облегчения носового дыхания и последствий укусов насекомых.

Если в советский период всем известная вьетнамская "Звездочка" выпускалась только в виде мази, то сейчас еще и в виде жидкости, карандаша-ингалятора. Под названием «Золотая звезда» также выпускаются порошки и спреи от простуды.

Но мазь-бальзам по-прежнему вне конкурса. Ее плюс - в натуральных составляющих. Туда входят эфирные масла - коричное, гвоздичное, мятное, эвкалиптовое. Но по удельному весу превалируют другие вещества – камфора рацемическая и левоментол.

Эти вещества хотя и получены синтетическим путем, химическая формула их максимально приближена к натуральным аналогам. Есть смысл обратить внимание и на вспомогательные вещества, в числе которых есть пчелиный воск, парафин, вазелин, ланолин безводный.

«Золотая звезда» помогает при гриппе и ОРВИ, головной боли и головокружении, для облегчения носового дыхания и последствий укусов насекомых.

Но бальзам рекомендуется применять лишь как часть комплексной терапии, чтобы снять определенный симптом. То есть, помнить, что «Звездочка» не борется с причиной болезни, а просто снимает симптомы.

Но у этого бальзама есть и побочные эффекты, и противопоказания. Он может провоцировать аллергию, при нанесении на поврежденную часть тела вызвать ожог, покраснение.

Детям до 2 лет такой препарат вообще нельзя наносить, потому что их организм для этого не готов, а кожа слишком нежная.Также не рекомендуется использовать беременным - в связи с недостаточными сведениями о безопасности.

Бальзам «Золотая звезда» это отличный препарат, который хорошо справляется со своими задачами, отмечают специалисты. Но медики напоминают: он не заменит лекарства от простуды или воспаления мышц и суставов, а также препараты от других болезней.