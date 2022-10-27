Судно Nord Stream AG прибыло к месту разрыва «Северного потока» в Балтийском море

Корабль газотранспортного оператора Nord Stream AG прибыл к месту разгерметизации "Северного потока".

Вечером 27 октября газотранспортный оператор Nord Stream AG опубликовал новый пресс-релиз, в котором сообщил, что исследовательское судно компании прибыло к месту разрыва российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море.

В пресс-релизе Nord Stream AG подчёркивается, что всестороннее изучение участка разгерметизации "Северного потока" в суверенных водах Швеции может занять от трёх до пяти календарных суток, после чего Москва сможет обнародовать предварительные итоги расследования.