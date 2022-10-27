ООН и МККК встретились с родственниками украинских военнопленных в Женеве
Родственники украинских военнопленных встретились в четверг, 27 октября, в Женеве с представителями Управления ООН по правам человека и Международного комитета Красного Креста (МККК), чтобы попросить их об усилении обменов.
Четыре женщины: жена, дочь и матери военнопленных, встречались с некоторыми журналистами, но пожелали остаться неизвестными из соображений безопасности. Их сопровождала Анна Замазеева, представитель украинской делегации на Конгрессе Совета Европы.
«Мы собираемся встретиться с представителями ООН и МККК, мы хотели бы призвать их к действию», — пояснила цель встречи Анна Замазеев, которая также является главой Николаевского областного совета. Она намерена просить ООН и МККК помочь Москве соблюдать Женевские конвенции и передать военнопленных в третью страну.
Семьи также требуют скорейшего освобождения мирных жителей и установления механизма связи с военнопленными.
«Что касается МККК, мы также хотели бы попросить их отправиться туда для проверки и обеспечения соблюдения условий содержания», — сказал украинский чиновник. «Мы хотели бы попросить их действовать быстро и быть более вовлеченными в процесс», — настаивала она.
18 октября Киев обвинил МККК в «бездействии» в отношении удерживаемых Россией украинских пленных и заявил, что отсутствие посещений подвергает их риску пыток. Между тем МККК заявил, что разделяет разочарование украинских властей, но что такие визиты возможны только при наличии разрешения и гарантий безопасности.
Анна Замазеева заявила журналистам в четверг, что МККК не сообщил им, сколько запросов организация направила в Москву. «У нас нет доступа к этой информации», — сказала она. «Как только мы узнаем, какие действия уже предприняты (МККК), мы можем подумать и вместе работать над следующими шагами. Это то, что мы собираемся обсудить сегодня», — сказала она.
В кратком заявлении МККК отметил, что его представители счастливы встретиться с представителями семей военнопленных.
«Мы не перестанем повторять нашу просьбу, пока не получим разрешение посетить — неоднократно и где бы они ни находились — всех военнопленных, задержанных в контексте международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной», — заявили в организации.
Напомним, что накануне встречи был проведен обмен военнопленными 10 на 10.
Опубликовано: Тарас Медведев
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