Владимир Путин высказал мнение о шансах Виктора Януковича на выборах в Украине
2022-10-27 19:10
Президент России рассказал о небольших шансах Януковича победить на выборах в Украине в 2014 году.
Президент Российской Федерации Владимир Путин высказал мнение о Викторе Януковиче, указав, что у него было мало шансов победить на выборах 2014 года.
"Непонятно зачем в 2014 году было проводить госпереворот? Янукович и так фактически отказался от власти. Шансов на выборах у него было мало", - сказал российский лидер.
Владимир Путин выступил на пленарной сессии XIX заседания дискуссионного клуба "Валдай" с повесткой дня: "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".
Опубликовано: Максим Алексеев
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