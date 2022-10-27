Психологи объяснили, почему мужчины с осторожностью относятся к остроумным женщинам

Большинство представителей сильного пола оценивают в основном внешность и чаще симпатизируют серьезным девушкам.

Веселым остроумным людям часто прощают их промахи, недостатки, а порой и злобные остроты и мелкие ошибки. Женщины в восторге от остроумных мужчин, а как они реагируют на остроумную особу женского пола?

Истории известно немало примеров, когда остроумная женщина, будучи любимицей публики, коротала век одна. Достаточно вспомнить ту же Фаину Раневскую - кладезь острот и язвительных шуток. Ее острые перлы давно пошли в народ, ее высказывания разобрали на цитаты. Но сама она так и не сумела найти достойную пассию.

Почему умные, яркие, сильные дамы поражают сердца мужчин, но часто остаются без пары? Потому, что одно дело - увлекаться такой девушкой, а другое - жить бок о бок.

Чтобы не выглядеть бледно на фоне блистательной спутницы, мужчина должен быть как минимум ей равен, а как максимум - превосходить любимую по всем параметрам. Кому захочется постоянно соперничать со своей избранницей либо чувствовать себя "номером два"?

Согласно исследованиям американских ученых Сигала Бэлштайна и Эрика Бресслера, женщины отдают предпочтение остроумным мужчинам, а вот для них это качество особого значения не имеет.

Большинство мужчин в основном оценивают внешность и больше обращают внимание на серьезных девушек. То есть, хочешь нравиться мужчинам, тогда не шути, но лучше смейся над их остротами?

Эта схема слишком простая, хотя отчасти правильная. Положительно откликаясь на остроту партнера, мы оказываем ему невербальную поддержку - вроде своеобразного комплимента.

Иногда остроумная женщина скрывает свое остроумие перед мужчиной. Конечно, это не значит, что она должна всегда молча слушать и смеяться над всеми остротами избранника. Шутить можно и нужно, однако так, чтобы окружающие не чувствовали себя неуютно.

Выражаясь математическим языком, идеально, когда остроумие женщины не превышает 50 - 70 процентов такого же качества окружающих мужчин. Если баланс достигнут, то и дама на высоте, и окружающие не чувствуют угрозы своему статусу.