Путин: власти России обсуждали перенос столицы из Москвы
2022-10-27 19:12
27 октября Владимир Путин заявил, что российское правительство планировало осуществить перенос столицы страны.
Вечером в четверг Владимир Путин выступил на экономическом форуме "Валдай", где публично признался, что правительство России вело обсуждение о переносе столицы страны из Москвы, однако в дальнейшем эти планы были свёрнуты.
По словам Путина, уже сейчас Конституционный суд России перенесён в Санкт-Петербург, а в дальнейшем в этом городе может быть размещён Верховный суд.
Владимир Путин уверен, что переносить столицу России из Москвы нецелесообразно, однако децентрализация власти с переносом некоторых институтов в другие города была бы полезна.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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