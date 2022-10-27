Путин: власти России обсуждали перенос столицы из Москвы

27 октября Владимир Путин заявил, что российское правительство планировало осуществить перенос столицы страны.

Вечером в четверг Владимир Путин выступил на экономическом форуме "Валдай", где публично признался, что правительство России вело обсуждение о переносе столицы страны из Москвы, однако в дальнейшем эти планы были свёрнуты.

По словам Путина, уже сейчас Конституционный суд России перенесён в Санкт-Петербург, а в дальнейшем в этом городе может быть размещён Верховный суд.

Владимир Путин уверен, что переносить столицу России из Москвы нецелесообразно, однако децентрализация власти с переносом некоторых институтов в другие города была бы полезна.