Путин: мир ждёт самое важное десятилетие со времён Второй мировой войны

Владимир Путин утверждает, что мир вступает в самое важное десятилетие со времён последней крупной войны, завершившейся в 1945 году.

В четверг Владимир Путин произнёс речь на экономическом форуме "Валдай", где заявил, что человечество находится на пороге самого важного десятилетия со времён Второй мировой войны, поскольку именно в этот временной отрезок произойдёт глобальное переустройство мира.

По словам Путина, после начала спецоперации в Украине Запад попытался навязать России свои порядки, основанные на единолично придуманных правилах, однако Москва отрицает любые попытки диктовать ей свою волю.

Владимир Путин уверен, что в настоящий момент западные страны начинают терять доминирующее положение в мире, ввиду чего единственным способом для их выживания является диалог с Россией и другими государствами.